مقتل شخصين جراء زلزال إندونيسيا

جاكرتا في 15 أغسطس/وام/ أسفر الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل اندونيسيا فجر اليوم وبلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر عن مقل شخصين على الأقل .

و تسبب الزلزال في انهيار مباني ومنازل، وأثار حالة من الذعر ، وأصدرت السلطات تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) وحثت سكان المناطق الساحلية على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، لكنها رفعت التحذير في وقت لاحق عندما قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن الرصد لم يظهر أي تغيرات كبيرة في مستوى سطح البحر من شأنها أن تشكل تهديدا للمجتمعات الساحلية.

-خلا-