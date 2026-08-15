195.1 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الصين بالربع الثاني

بكين في 15 أغسطس /وام/ وصل فائض الحساب الجاري في الصين إلى 1.33 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، (195.1 مليار دولار) .

و بحسب بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي ،بلغ فائض الحساب الجاري للتجارة في السلع1.91 تريليون يوان، بينما سجلت تجارة الخدمات والدخل الأساسي عجزا قدره 358.4 مليار يوان و257.2 مليار يوان على التوالي.

وبلغ حساب الدخل الثانوي، الذي يسجل التحويلات التي لا تتضمن تبادلا مباشرا للسلع أو الخدمات، فائضا قدره 42.8 مليار يوان. وسجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزا بقيمة 1.33 تريليون يوان، مع استمرار الاستثمار المباشر في الصين في تحقيق صافي تدفق وارد خلال الفترة.

وخلال النصف الأول من هذا العام، سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بمقدار 2.62 تريليون يوان، وبلغ الفائض في تجارة السلع 3.63 تريليون يوان في النصف الأول، بينما سجلت تجارة الخدمات عجزا قدره 772 مليار يوان، بحسب البيانات.

-خلا-