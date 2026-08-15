خبراء: العاصفة "لا لا" قد تتحول لإعصار يهدد الجزيرة الكبيرة في هاواي

هونولولو في 15 أغسطس /وام/ قال خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "لا لا" وتتحول إلى إعصار قبل أن تصل إلى الجزيرة الكبيرة في هاواي نهاية هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة يمكن أن تسبب فيضانات مدمرة ورياح قوية يمكن أن تؤجج حرائق الغابات.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة "لا لا" ستكون بلغت قوة الإعصار بحلول الوقت الذي تقترب فيه من الجزيرة الكبيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وسيكون هذا الإعصار في حال وصوله إلى اليابسة، أول إعصار يصل إلى هاواي منذ عام 1871، وفقا لبحث أجراه عالم في الغلاف الجوي بجامعة هاواي؛ حيث ضرب إعصار من الفئة 3، في ذلك الوقت، الركن الشمالي الشرقي من الجزيرة.

وقالت فانيسا ألمانزا، عالمة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو، إنها المرة الأولى منذ استخدام الأقمار الصناعية التي يضرب فيها إعصار هذه المنطقة، مشيرة إلى أن التوقعات تظهر أن الإعصار قريب للغاية من الطرف الجنوبي للجزيرة الكبرى، التي تم إصدار تحذير لسكانها بشأنه.

وكان قد صدر تحذير لا يزال ساريا من العاصفة الإستوائية لمقاطعة ماوي، التي تضم جزر ماوي ومولوكاي ولاناي وكاهولاوي.

-خلا-