مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يشارك الجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد الاستقلال

دبي في 15 أغسطس/ وام/ شارك مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، الجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد استقلال جمهورية باكستان الإسلامية، خلال فعالية مجتمعية أُقيمت في منطقة الطي بدبي، بحضور 737 شخصاً من أبناء الجالية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي.

وحضر الفعالية علي زيد خان، مستشار التجارة والاستثمار في القنصلية العامة لجمهورية باكستان الإسلامية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة وأبناء الجالية الباكستانية.

وشاركت في الفعالية من القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة في إدارة التوعية الأمنية – قسم التنوع الثقافي، وإدارة العلاقات المجتمعية ممثلة في الشرطة المجتمعية، إلى جانب الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الشرطة السياحية.

وتضمنت الفعالية تنظيم مبادرة "صوتك مسموع"، التي أتاحت لأفراد الجالية، وبالأخص الفئة العمالية، مساحة مباشرة للتواصل وطرح ملاحظاتهم إلى جانب استقبال مقترحاتهم وأفكارهم، بما يعزز قنوات التواصل المباشر والثقة المتبادلة بين شرطة دبي ومختلف فئات المجتمع.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مشاركة المجلس للجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد الاستقلال تأتي انطلاقاً من نهج شرطة دبي في تعزيز التواصل الإنساني والمجتمعي مع مختلف الجاليات التي تعيش وتعمل في الإمارة.

وقالت: "مشاركتنا أبناء الجالية الباكستانية فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية هي رسالة محبة وتقدير، وتجسيد لنهج دبي التي جمعت على أرضها ثقافات وشعوباً متعددة في مجتمع واحد تسوده قيم الاحترام والتسامح والتعايش. ونحن في مجلس الروح الإيجابية نؤمن بأن الوصول إلى أفراد المجتمع والاستماع إليهم ومشاركتهم مناسباتهم يسهم في بناء جسور أقوى من الثقة والتواصل، ويؤكد لكل من يعيش على أرض دبي أنه شريك في أمنها وسعادتها وجودة حياتها".

وأضافت أن المبادرة تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل المباشر مع الفئات العمالية والجاليات، .

وأعرب علي زيد خان، عن تقديره لمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس الروح الإيجابية أبناء الجالية الباكستانية احتفالاتهم بعيد الاستقلال، مؤكداً أن المشاركة تعكس عمق العلاقات وروح الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال: "إن وجود شرطة دبي بين أبناء الجالية الباكستانية ومشاركتهم هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم تحمل دلالة كبيرة ورسالة جميلة تؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به مختلف الجاليات في دبي. ونثمّن بشكل خاص مبادرة “صوتك مسموع”، وما توفره من فرصة حقيقية لأفراد الجالية والفئات العمالية للتعبير عن احتياجاتهم وملاحظاتهم والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، وهو نموذج متميز في العمل المجتمعي وتعزيز جودة الحياة".

وأشاد علي زيد خان بالأمن والأمان وجودة الحياة التي يتمتع بها أفراد الجالية الباكستانية في دبي، وبجهود شرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والفعاليات تسهم في تعزيز التقارب المجتمعي وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.