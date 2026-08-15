جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

دبي في 15 أغسطس / وام / أحبطت جمارك دبي، تصدير 9 شحنات تحتوي على أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد مؤشرات اشتباه وتحليل بيانات الشحنات من قبل فرق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي، حيث كشفت عمليات التدقيق والتفتيش عدم تطابق محتويات الشحنات الفعلية مع البيانات الواردة في مستنداتها، إذ تم التصريح عنها على أنها "ملابس"، فيما تبين أنها تحتوي على 360,500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.

ونفذت الفرق الجمركية عمليات الضبط ضمن ثلاث عمليات، فيما أظهر تحليل البيانات وربط المعلومات أن الشحنات التسع مرتبطة بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل معها ضمن عمليات ضبط مترابطة.

وقال عبد الله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي، إن الضبطيات تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.

وأضاف: "فالنجاح في كشف 9 شحنات معدّة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها".

وأوضح أن القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة أسهمت في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية، مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال.

وتعكس الضبطية أهمية توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر في العمل الجمركي، من خلال تحليل البيانات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه عمليات التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستثمار المستمر لجمارك دبي في تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف، وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن وتحليل مؤشرات المخاطر واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، إلى جانب توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة ودقة القرار الجمركي.

وتكتسب الضبطية أهمية دولية، كون الشحنات كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، بما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال البنية اللوجستية في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.

كما تؤدي جمارك دبي دوراً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية، ودعم جهود الإدارات الجمركية حول العالم في إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية.