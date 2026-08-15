منتخب الإمارات يتصدر مجموعته في آسيوية 3×3 للكراسي المتحركة

شنغهاي في 15 أغسطس/ وام/ تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة، على الكراسي المتحركة 3×3، إلى الدور ربع النهائي في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، المقامة حالياً في مدينة شنغهاي الصينية، محققا 3 انتصارات في 4 مباريات.

وافتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الفلبيني بنتيجة 13-10، ثم على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 19-8، قبل أن يخسر أمام منتخب الصين"1" بنتيجة 12-14 في المباراة الثالثة، ثم فاز على نظيره الماليزي بنتيجة 21-8 في ختام مبارياته بدور المجموعات.

ويستكمل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة غداً الأحد، حيث يلتقي منتخب المملكة العربية السعودية، في الدور ربع النهائي، بينما تشهد هذه المرحلة لقاءات بين منتخبات تايلاند مع ماليزيا، والصين (1) مع الكويت، والصين (2) مع الفلبين.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة : منصور النقبي، وجاسم رمضان، ومحمد الحبسي، ومحمد الحامد .