المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لبطولة العالم للناشئين للفنون القتالية في أبوظبي

أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ رفع منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة، درجة استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين 2026، التي تستضيفها أبوظبي، في "مبادلة أرينا"، من 17 إلى 23 أغسطس الجاري.وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن النتائج التي حققها المنتخب الوطني في النسخ الماضية تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات.ونوه بمستويات اللاعبين المتقدمة بفضل برامج الإعداد والتأهيل، مؤكداً أن كل مشاركة أسهمت في صقل خبراتهم من خلال الاحتكاك بأبرز المواهب العالمية.

وأضاف أن الهدف في نسخة هذا العام يتمثل في تحقيق إنجازات جديدة والمنافسة بقوة على المزيد من الميداليات، مشيراً إلى أن خوض البطولة على أرض الدولة سيمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل مستوياتهم، معرباً عن ثقته بقدرتهم على خوض النزالات بعزيمة وتركيز ومواصلة التطور في أعلى مستويات المنافسة.

وأكد تولي بليستيد، مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة، أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً خلال فترة الإعداد، وأحرزوا تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يدرك قوة المنافسة المرتقبة، ولذلك ينصب تركيزه على ضمان الجاهزية الفنية والذهنية لكل لاعب، بما يمكنه من تقديم أفضل أداء وتطبيق ما اكتسبه خلال التدريبات في النزالات.

يشارك في البطولة أكثر من 1100 من اللاعبين من 55 دولة، فيما يخوض المنتخب الوطني المنافسات بقائمة من 47 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات العمرية.

ويدخل المنتخب الوطني البطولة مستنداً إلى سجل متصاعد من الإنجازات خلال مشاركاته السابقة، إذ حصد في نسخة عام 2022 أربع ميداليات، بينها أول ميدالية ذهبية في تاريخه بالبطولة، قبل أن يحقق في نسخة عام 2023 حصيلة قياسية آنذاك بلغت 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و٤ فضيات ومثلها برونزيات، محتلاً المركز الرابع في الترتيب العام.

وواصل المنتخب الوطني نتائجه المميزة في نسخة عام 2024، بعدما أحرز 12 ميدالية أيضاً، بواقع أربع ذهبيات وفضية واحدة وسبع برونزيات، قبل أن يسجل أفضل إنجاز في تاريخه خلال نسخة عام 2025، برفع حصيلته إلى 13 ميدالية في البطولة التي كانت الأكبر من نوعها آنذاك، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة.