آلاف الأشخاص مازلوا غير قادرين على العودة لمنازلهم بسبب حريق غابات بألمانيا

برلين في 15 أغسطس/ وام/ أجبر حريق غابات اندلع في غرب ألمانيا آلاف الأشخاص على ترك منازلهم أمس .

وعلى الرغم من إعلان السلطات أن الحريق بات تحت السيطرة ..استمرر منع السكان من العودة إلى منازلهم .

والحريق هو الأكبر الذي شهدته ولاية ​نورد راين فستفاليا، أكبرولايات ألمانيا من حيث عدد السكان .وقبل خمس سنوات، ضربت الولاية فيضانات كبيرة أودت بحياة نحو 200 شخص. واعتبر رئيس وزراء ⁠الولاية هندريك فوست ذلك مؤشرا على تنامي المخاطر المرتبطة ‌بأنماط الطقس المتغيرة وقال "هذه ليست المرة الأولى ⁠التي نشهد فيها هذه الظروف الجوية ​القاسية. وهذا مرتبط أيضا ⁠بتغير المناخ. لا أحد

سينكر ذلك بشكل جدي بعد الآن... ⁠سيتعين علينا في المستقبل التعامل مع ظواهر الطقس القاسية بصورة أكثر تواترا".

امتد الحريق على مساحة 300 هكتار، أي ما يعادل مساحة نحو 400 ملعب لكرة القدم . في الوقت ذاته تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من قرية جي القريبة من الحدود البلجيكية أمس الجمعة بعدما اقترب الحريق لمسافة 300 متر من القرية.

وقال بيتر بيرندجن المتحدث باسم خدمات الإطفاء في منطقة دورين " استقر الوضع إلى حد ما .. السكان قد يتمكنون من العودة إلى منازلهم قريبا إذا استقر ​الوضع أكثر".

-خلا-