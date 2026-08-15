الشارقة / "برنامج حواريات" يناقش دور المؤسسات الثقافية في دعم المبدعين

الشارقة في 15 أغسطس/وام/ ناقشت جلسة ضمن برنامج «حواريات» نظمتها مؤسسة الشارقة للفنون اليوم عدداً من قضايا العمل الثقافي، ودور المؤسسات في دعم المبدعين والمشاريع الثقافية.

شارك في الجلسة - التي أقيمت في مبنى الطبق الطائر، تحت عنوان «من ناصية الشعر إلى واحة الثقافة» - الدكتور يوسف عيدابي، المستشار الثقافي في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

و تناولت الجلسة - التي أدارها الفنان إسماعيل الرفاعي، مدير قسم الترجمة والمحتوى العربي في مؤسسة الشارقة للفنون - محطات من تجربة عيدابي في مجالات الشعر والمسرح والعمل الصحافي والثقافي، إلى جانب تجربته في التخطيط الثقافي وإسهاماته في عدد من المشاريع والمؤسسات الثقافية.