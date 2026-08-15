انطلاق أول مزادات "معرض أبوظبي للصيد والفروسية" وسط إقبال كبير من هواة الصقور

أبوظبي في 15 أغسطس / وام / تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات ، انطلقت اليوم أولى مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، في مركز أدنيك أبوظبي وسط إقبال كبير من هواة الصقور.

تعد سلسلة مزادات الصقور إحدى أكثر الفعاليات ترقباً ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتتضمن ثمانية مزادات تقام على مدار دورة المعرض والتي انطلق أولها اليوم (السبت) على أن تتواصل حتى 6 سبتمبر المقبل.

وفي النسخة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تُقام مزادات للصقور المصاحبة له بتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وتشتهر المزادات بطرح نخبة من أفضل الصقور المميزة بجمالها وصفاتها الاستثنائية والتي تضم هذا العام مجموعة من السلالات المميزة للمزايدة، من بينها صقور "جير بيور"(Gyr Pure) ، وقرموشة بيور (Garmousha Pure).

ويمكن المشاركة في المزاد حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، ما يوفر للمهتمين فرصة اقتناء نخبة من أفضل الصقور من مختلف أنحاء العالم. كما سيضم المزاد صقوراً من سلالات وأنساب متنوعة، بما يلبي اهتمامات وتطلعات عشاق الصقارة المشاركين في المعرض.

وسيتم منح الصقور، التي تم اقتناؤها خلال جولات المزادات وفي أيام المعرض، فرصة التأهل للحصول على "شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"، بما يتيح للصقور المطابقة للمعايير فرصة المشاركة في كأس رئيس الدولة للصقارة لموسم 2026-2027.

وعلى مر السنوات، أصبحت المزادات التي تقام ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أبرز الفعاليات التراثية والتجارية المصاحبة للمعرض، حيث تستقطب نخبة الملاك والمربين وعشاق الصقارة من دولة الإمارات وخارجها.

وتوفر هذه المزادات منصة موثوقة لعرض الصقور المتميزة وتداولها، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصقارة والفروسية.

ويحظى مزاد الصقور على وجه الخصوص بمكانة مرموقة باعتباره أحد أكبر وأهم المزادات المتخصصة في المنطقة، إذ يضم صقوراً نادرة ومنتقاة بعناية من أبرز المزارع المحلية والعالمية.

و يتيح المشاركة حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، ما يوسع نطاق المشاركة الدولية ويستقطب شريحة واسعة من المهتمين.. وتُجرى عمليات فحص وتقييم دقيقة للصقور قبل طرحها في المزاد، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والشفافية.

وتواصل مزادات الصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية استقطاب اهتمام متزايد عاماً بعد عام، حيث شهدت الدورات السابقة تسجيل مبيعات قياسية واستقطاب آلاف المشاركين والهواة والمستثمرين، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية والثقافية لهذه المزادات، ودورها في دعم القطاعات المرتبطة بالرياضات التراثية الإماراتية والعربية الأصيلة، وفي مقدمتها الصقارة والفروسية.