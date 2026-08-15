350 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 5 "رياضات قتالية" بمهرجان " صيف الإمارات"

الفجيرة في 15 أغسطس/وام/ يشارك نحو 350 لاعبا ولاعبة في 5 رياضات قتالية ضمن مهرجان" صيف الإمارات" الذي تقام فعالياته حاليا، تحت شعار" صيفنا.. طاقة وطن" وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس الجاري في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وأكد نادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية أن التفاعل الواسع من المشاركين والمشاركات مع 5 رياضات قتالية هي الجوجيتسو، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه والمصارعة، يؤكد الشغف بها من قبل الفئات عمر 8 إلى 16 عاما.

وقال إن البرنامج يتضمن التعريف والاستكشاف والألعاب الصغيرة، ومحطات السقوط الآمن، وزيادة زمن الممارسة، والتكرار، ودورات التوعية عن أهمية السلوك الغذائي الصحي، بينما سيتم تخصيص الأسبوع الأخير للتطبيق والمنافسة والمواجهات والعرض الرياضي الختامي للمشاركين وتكريم المميزين.

وأكد حرص نادي الفجيرة للفنون القتالية بصفته المشرف على تنفيذ برامج التدريب والتعلم، على توفير نخبة المدربين، ووسائل التدريب الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير قدراتهم، لاسيما أن المهرجان يرتكز على استثمار أوقات الفراغ بطريقة احترافية.

ونوه إلى أن فريق العمل يضم توفيق مرسال في المصارعة، وعلياء إبراهيم في التايكواندو، والمحمدي الشاذلي في الجودو، ومحمد الأمين الزاهري في الجوجيتسو، وعمرو محمد في الكاراتيه، تحت إشراف نوار خالد منسق البرنامج، ومحمود منصور مسؤول الإدارة اللوجستية.