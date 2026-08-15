اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا للقوس والسهم تستعرض الترتيبات التنظيمية

الشارقة في 15 أغسطس/ وام/ استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا للقوس والسهم التي تقام في الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، برئاسة سعادة المهندسة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اللجنة الاستعدادات والتحضيرات، وجاهزية اللجان، ومتابعة الترتيبات والخطط التنظيمية والفنية واللوجستية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس بحضور هند الحوسني، مديرة البطولة، وأعضاء اللجنة تنسيق الجهود بين فرق العمل كافة، والجهات المختصة في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى خطط الاستقبال وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لضيوف الدولة، بما يسهم في تنظيم نسخة مميزة تعزز مكانة دولة الإمارات.

وأكدت هند الحوسني أن نسخة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، تشهد مشاركة نخبة القارة من الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الاجتماع شدد على أهمية تقديم تقارير الإنجازات إلى اللجنة العليا على مراحل متدرجة حتى قبل انطلاق البطولة وتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالاستضافة ومستجداتها خاصة على مستوى المنافسات والاجتماع المقرر لاتحاد غرب آسيا، والملتقيات الخاصة بالمدربين والحكام ومتابعة العمل في اللجان المعنية ميدانيا .

ونوهت إلى اعتماد الشعار الرسمي للبطولة الذي يجسد هوية الحدث وروح المنافسة، وقيمة البطولة على صعيد تعزيز القيم الرياضية والتنافس الشريف، بتصميم مميز ومبتكر من آمنة العوضي لاعبة منتخب الإمارات.