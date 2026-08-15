نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة يختتم برنامجه الصيفي ويكرم المتميزين

الفجيرة في 15 أغسطس/وام/ اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة فعاليات معسكره الصيفي، الذي أقيم ضمن برنامج «صيف الفجيرة» برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة وسط أجواء احتفالية وحضور لافت من الطلاب وأولياء الأمور، بعد برنامج حافل جمع بين الشطرنج والتكنولوجيا والإبداع والترفيه.

وشهد الحفل الختامي في المبنى الجديد للنادي، تكريم الفائزين والمتميزين في المعسكر، بحضور الدكتور جاسم هيكل البلوشي، عضو مجلس الإدارة مدير شؤون اللاعبين بالنادي.

وجرى تم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الذكور والإناث، إلى جانب تكريم 10 طلاب متميزين، تقديراً لتفوقهم وانضباطهم ومشاركتهم الفاعلة طوال فترة البرنامج.

سجل المعسكر مشاركة 80 طالباً وطالبة ضمن برنامج متنوع استهدف تنمية مهاراتهم الذهنية والإبداعية، وتعزيز شغفهم برياضة الشطرنج، واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية في أنشطة هادفة ومفيدة.

تضمن البرنامج تدريبات تخصصية في الشطرنج، وورشاً في الذكاء الاصطناعي، وتجربة روبوت الشطرنج، إلى جانب أنشطة فنية وإبداعية وألعاب ذهنية، فضلاً عن تنظيم رحلات ترفيهية وعروض سينمائية للطلاب، أسهمت في إثراء تجربتهم الصيفية وتعزيز روح التفاعل والمشاركة بينهم.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس الادارة أن المعسكرحقق أهدافه المنشودة، ونجح في توفير بيئة متكاملة تجمع بين الرياضة والتعلم والتكنولوجيا والترفيه، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم وتعزيز ارتباطهم برياضة الشطرنج.

وأعرب آل بركت عن شكره وتقديره لفريق العمل في النادي ولكل من أسهم وشارك في إنجاح المعسكر الصيفي، مثمناً الجهود المبذولة في تنظيم البرامج والفعاليات وتوفير تجربة صيفية متميزة للطلاب.