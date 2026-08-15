انطلاق مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بدورته الـ 32 بمشاركة عالمية واسعة

أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ افتتحت مساء اليوم فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ضربة البداية للمهرجان، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وسعادة الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس إتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

واطلع معاليه على فعاليات المهرجان، وتفقد المنافسات المختلفة التي تزامنت مع حفل الافتتاح، إيذاناً بانطلاقه في 3 بطولات هي الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة" أ"، والبطولة المفتوحة"ب"، وسط أجواء قوية بين المشاركين من دول العالم.

وتوجه حسين الخوري، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على رعاية المهرجان، بمشاركة تاريخية لنحو 2250 لاعبا ولاعبة من بينهم 300 من الإمارات.

وقال الخوري إن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة تواصل استدامة تطورها ومكانتها العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، بأرقى وأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن الدعم المستدام من مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان، له أثر ملموس في نجاحه خلال مسيرته الطويلة، وصولاً إلى النسخة الحالية، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع الشركاء في تعزيز تميزه، وتحقيق المكانة العالمية المرموقة، إلى جانب دوره الإيجابي في تطوير مهارات وقدرات أبناء الإمارات التنافسية، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين عالمياً.

يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بفندق راديسون بلو- أبوظبي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ويقدم جوائز متنوعة للفائزين في الفئات كافة.

تضم المنافسات 34 فعالية متنوعة تغطي كافة الجوانب الفنية والمجتمعية والأعمار، فيما تم استحداث فعاليات جديدة في هذه النسخة هي الشطرنج الصيني، وشطرنج الدايس، وبطولة أصحاب الهمم.