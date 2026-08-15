أبوظبي/ موسم رياضي حافل يجمع نخبة أبطال العالم ويعزز السياحة الرياضية

أبوظبي في 15 أغسطس وام/ تستعد إمارة أبوظبي للموسم الرياضي الجديد (2026 - 2027) مع أجندة زاخرة بالبطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي تستقطب نخبة الرياضيين والمشاركين والجماهير من مختلف دول العالم.

وتتنوع أجندة أبوظبي الرياضية خلال الأشهر المقبلة ما بين رياضات السيارات والفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو والترايثلون والجولف وسباقات التحمل، بما يعزز تنوع المنتج الرياضي الذي تقدمه الإمارة، ويدعم جهودها في استقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية، وترسيخ حضورها على خريطة الرياضة العالمية.

وتتجه الأنظار خلال أغسطس الجاري إلى بطولة العالم للناشئين للفنون القتالية المختلطة، فيما تشهد أجندة أكتوبر انطلاق منافسات تحدي باها أبوظبي، إلى جانب عودة بطولة "يو إف سي 333" إلى أبوظبي، وبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو إلى جانب استكمال بطولات “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة منافساتها خلال الفترة المقبلة، في تأكيد على تنامي حضور رياضات القتال ضمن المشهد الرياضي في الإمارة.

وتدخل أبوظبي خلال نوفمبر المقبل مرحلة حافلة من الموسم الرياضي، مع استضافة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للسبارتن، وبطولة العالم للترايثلون، إلى جانب بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" للجولف، بما يوفر سلسلة متواصلة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تستقطب الرياضيين والجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.

ويتوج الموسم الرياضي في أبوظبي بحدث عالمي بارز مع استضافة بطولة العالم للفورمولا-1 في ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ماراثون أبوظبي برعاية “أدنوك”، بما يعكس قدرة الإمارة على تنظيم فعاليات رياضية كبرى ذات حضور عالمي وجماهيري واسع.

وتستند أبوظبي في نجاحها إلى منظومة متكاملة من المنشآت الرياضية الحديثة والبنية التحتية المتطورة والخبرات التنظيمية المتراكمة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وشبكة النقل والخدمات الفندقية والسياحية، الأمر الذي يمنحها قدرة تنافسية كبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية.

وأوضح سعادة حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية،أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس الدور المتنامي للرياضة باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للمشهد التنموي في أبوظبي، بما تحمله من آثار اقتصادية وسياحية وإعلامية، فضلاً عن دورها في تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وترسيخ حضور الإمارة كواحدة من أبرز عواصم الرياضة العالمية.

وأضاف أن أبوظبي تواصل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم مدن العالم في استضافة البطولات الرياضية الكبرى بمختلف الألعاب، ما يضعها في صدارة المشهد العالمي في هذا المجال، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

من جانبه، أكد خالد الزعابي، رئيس نادي أبوظبي لألعاب القوى، أن الفعاليات الرياضية الحافلة التي تستضيفها أبوظبي خلال العام الجاري تعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها على الساحة الرياضية العالمية في ظل ما تمتلكه الإمارة من منشآت متطورة وقدرات تنظيمية وخبرات متراكمة يتيح لها استضافة كبرى البطولات وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال إن أهمية استضافة هذه الأحداث الرياضية الكبرى لا تقتصر على الجانب التنافسي، وإنما تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية، من خلال استقطاب الزوار والمشاركين وتنشيط الحركة الفندقية والتجارية، إلى جانب تعزيز حضور أبوظبي ودولة الإمارات على خارطة السياحة الرياضية العالمية.

وأضاف أن تنوع البطولات والفعاليات فرصة مهمة لتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع وإلهام الأجيال الجديدة لممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب، فضلاً عن دعم تطور القطاع الرياضي المحلي وتعزيز حضور الرياضيين الإماراتيين في المحافل الدولية.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة لسلسلة بطولات محاربي الإمارات، أن أبوظبي أصبحت نموذجاً عالمياً في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أن تنوع الفعاليات التي تشهدها الإمارة يؤكد قدرتها على توفير بيئة متكاملة للرياضيين والجماهير والاتحادات الدولية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها من مختلف الجهات الرياضية.

وقال إن الرياضة أصبحت تؤدي دوراً يتجاوز حدود المنافسة، لتشكل أحد المحركات المهمة للاقتصاد والسياحة والترويج للمدن والدول، موضحاً أن البطولات التي تستضيفها أبوظبي تعد قيمة مضافة من خلال استقطاب المشاركين والجماهير، وتعزيز الحركة السياحية والتجارية، وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وأضاف أن استمرار أبوظبي في استضافة البطولات العالمية في رياضات متنوعة، ومنها الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والترايثلون وسباقات التحمل والفورمولا-1، يؤكد نجاح الرؤية التي وضعت الرياضة ضمن محاور التنمية، ويعزز موقع الإمارة وجهة مفضلة للاتحادات الدولية والرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.