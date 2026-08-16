أكثر من 250 طفلاً وناشئاً شاركوا في فعاليات غرفة عجمان ضمن "صيفنا سعادة"

عجمان في 16 أغسطس /وام/ اختتمت غرفة عجمان، مشاركتها في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، بتنظيم حفل لتكريم الجهات الداعمة ومقدمي الورش والفعاليات وفريق عمل الغرفة، تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المشاركة وما قدموه من برامج نوعية تنوعت بين الرياضة والتراث والفنون والابتكار.

حضر حفل التكريم سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.

وأكدت نجلا الظفري، رئيسة قسم العلاقات العامة والفعاليات في غرفة عجمان، أن فعاليات الغرفة استقطبت أكثر من 250 طفلاً وناشئاً، ما يعكس تنوع البرامج ونجاحها في جذب الفئات المستهدفة، لا سيما وأن الفعاليات وفرت بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه.

وقالت إن مشاركة غرفة عجمان في النسخة الحالية من برنامج صيفنا سعادة تعكس التزامها بدعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء جيل يمتلك مهارات متنوعة، وتمنحه مساحة للتجربة والتعلم واكتساب خبرات جديدة، إلى جانب استثمار الإجازة الصيفية في أنشطة تعزز الثقة بالنفس وتشجع على الإبداع والمبادرة.

وأوضحت أن غرفة عجمان قدمت باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والتراثية والإبداعية، شملت "سنع المجالس" و"أبطال الجوجيتسو" و"استوديو صناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي"، و"باريستا الصغار"، و"الفنون اليدوية"، و"عالم السلايم"، بهدف توفير تجربة صيفية تجمع بين التعلم والمتعة وتنمية المهارات.