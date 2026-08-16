"كهرباء ومياه الشارقة" تنفذ مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في مغيدر

الشارقة في 16 أغسطس /وام/ باشرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في ضاحية مغيدر؛ حيث تستهدف تركيب قطع وأدوات الترشيد في 2000 منزل بالضاحية.

وكانت الهيئة قد نفذت المبادرة في ضاحية الرحمانية؛ حيث تم تركيب أكثر من 14 ألف قطعة ترشيد حتى الأن في 4000 منزل، ما أسهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 59%.

وقال ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة، إن مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في إمارة الشارقة التي تم اطلاقها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستهدف تركيب أكثر من 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في أكثر من 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد.