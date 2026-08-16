بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق في أبوظبي غدا

أبوظبي في 16 أغسطس /وام/ تنطلق غداً الإثنين، في "مبادلة أرينا" بأبوظبي، منافسات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.

وينظم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، فيما تحتضن أبوظبي الحدث للعام الخامس على التوالي، تأكيداً لمكانتها وجهةً عالميةً لاستضافة كبريات البطولات الرياضية، واستناداً إلى ما تمتلكه من خبرات تنظيمية متراكمة حققتها عبر النسخ السابقة.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة نزالات الفئة (D) للاعبين واللاعبات من عمر 10 إلى 11 عاماً، على أن تقام منافسات الفئة (C) للأعمار من 12 إلى 13 عاماً يوم 18 أغسطس، تليها منافسات الفئة (B) للأعمار من 14 إلى 15 عاماً يومي 19 و20 أغسطس، فيما تُخصص الأيام الثلاثة الأخيرة لمنافسات الفئة (A) للأعمار من 16 إلى 17 عاماً.

ويشارك المنتخب الوطني بقائمة تضم 47 لاعباً ولاعبة موزعين على الفئات العمرية الأربع، من بينهم 19 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات اليوم الافتتاحي ضمن الفئة (D).

وقال كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، إن استضافة أبوظبي للبطولة للعام الخامس على التوالي تعكس نجاح الشراكة المستمرة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والتي أسهمت في تطوير البطولة عاماً بعد آخر، ومواكبة النمو المتواصل في أعداد المشاركين.

وأضاف أن إمارة أبوظبي استكملت جميع استعداداتها لاستقبال البطولة وفق أعلى المعايير، معرباً عن تطلعه إلى تنظيم نسخة مميزة تواصل النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وتوفر للاعبين والوفود تجربة رياضية وتنظيمية رفيعة المستوى طوال أيام البطولة.

من جانبه، أكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النجاح التنظيمي يبدأ قبل انطلاق المنافسات بوقت كافٍ، ويستند إلى التخطيط المبكر وتكامل الأدوار بين فرق العمل، مشيراً إلى أن الخبرات المتراكمة من النسخ السابقة أسهمت في إعداد خطة تنظيمية متكاملة تواكب حجم الحدث وتنوع فئاته.

وأضاف أن حجم المشاركة وبرنامج المنافسات الممتد على مدار سبعة أيام يمثلان حافزاً لمواصلة تطوير العمل التنظيمي، وتقديم البطولة بأعلى مستويات الكفاءة والدقة منذ انطلاقها وحتى ختامها، معرباً عن ثقته في قدرة الكفاءات الوطنية وفرق العمل على تقديم نسخة جديدة تعزز المكانة العالمية لإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.