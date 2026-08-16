5 لاعبين يمثلون "دبي لأصحاب الهمم" في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي في 16 أغسطس /وام/ يشارك 4 لاعبين ولاعبة من نادي دبي لأصحاب الهمم، في فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقام حاليا حتى 24 أغسطس الجاري.

وأكدت جواهر الجسمي، إداري نادي دبي لأصحاب الهمم، أن القائمة المشاركة تضم حمد بلال الشحي، وعالية خالد رضوان، ومايد علي محمد، وبدر محمود عوض، وحسام خالد رضوان.

وقالت إن المشاركة الأولى في البطولة تمثل إضافة نوعية لإعداد اللاعبين وتمكينهم من القدرات التنافسية، عبر المشاركة مع الأسوياء، خصوصا وأن المهرجان يشهد مشاركة عالمية كبيرة، بمستويات قوية.

ونوهت إلى أن المهرجان يشهد في نسخته الجديدة تنوعا كبيرا في الثقافات من دول العالم، وسط أجواء مميزة وفي بيئة محفزة ومشجعة للاعبين أصحاب الهمم، وذلك ضمن الاستعدادات لأولمبياد الشطرنج العالمي في أبوظبي 2028.