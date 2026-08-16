الفرس "شديا" تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إسبانيا

مدريد في 16 أغسطس /وام/ توجت الفرس "شديا" بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته الإسبانية، التي أقيمت أمس السبت، على مضمار سان سباستيان، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة وحضورها القوي في المضامير الأوروبية، لدعم ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة حول العالم وتشجيعهم على اقتنائها، بما يسهم في الحفاظ على إرثها الأصيل وتعزيز حضورها في أهم المهرجانات والسباقات الدولية.

وشهدت المحطة الإسبانية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ نحو 15 ألف متفرج، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها المرموقة وقيمتها الجماهيرية العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي وتعزيز حضوره في أهم المضامير الدولية.

ونجحت البطلة "شديا"، المنحدرة من نسل (المرتجز × إرقية بنت بيرننج ساند)، والعائدة إلى وذنان ريسنغ، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس سفيان سعدي، في تقديم أداء قوي قادها إلى حسم لقب القمة الإسبانية ومواصلة تألقها اللافت في محطات الكأس الغالية خلال الموسم الحالي.

وقطعت "شديا" مسافة السباق البالغة 1600 متر على الأرضية العشبية بزمن قدره 1:44.99 دقيقة، متوجة بلقب الفئة الثالثة المخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة الملاك والمرابط، وبإجمالي جوائز بلغ 200 ألف يورو.

وشهد السباق منافسة قوية، بعدما قدمت الفرس "ولاء"، المنحدرة من نسل (غزوان × مبروكة)، والعائدة إلى ياس لإدارة سباقات الخيل، أداءً مميزاً هددت خلاله صدارة "شديا"، إلا أن الأخيرة نجحت في الحفاظ على تقدمها حتى خط النهاية، لتحسم اللقب بفارق عنق.

وحلت الفرس "ولاء" في المركز الثاني بعد أداء قوي جعلها منافسًا رئيسيًا على اللقب حتى خط النهاية، فيما جاء الجواد "آلي سانت لون" من نسل (الساكر × نسمة الشام) في المركز الثالث، وحل الجواد "شيحان" من نسل (المرتجز × الدوحة)، العائد إلى الشقب ريسنغ، رابعًا، فيما جاءت الفرس "بيانكا دو غزال" من نسل (المرتجز × برين دامور دو غزال) في المركز الخامس.

وسجلت "شديا" بهذا الانتصار لقبها الثاني على التوالي ضمن محطات النسخة الثالثة والثلاثين، بعد تتويجها بلقب المحطة الألمانية على مضمار هورنر رينبان في هامبورج، لتؤكد مكانتها بين أبرز الخيول العربية الأصيلة على الساحة الأوروبية وقدرتها على مواصلة التفوق في سباقات السلسلة.

شهد السباق وشارك في تتويج الفائزين سعادة إبراهيم النعيمي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنظمة والملاك والمدربين والفرسان.

وعززت المحطة الإسبانية مكانتها ضمن أجندة الكأس الغالية في ثاني حضور لها على مضمار سان سباستيان، بعد النجاح الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2025، وما شهدته من حضور جماهيري بارز وأصداء إيجابية عكست مكانة الحدث لدى ملاك ومربي الخيل العربي في إسبانيا وأوروبا.

وبهذا الفوز، انضمت "شديا" إلى سجل أبطال محطة إسبانيا، بعد الفرس "الوكرة"، ملك وإنتاج الشقب ريسنغ، التي حصدت لقب النسخة الافتتاحية عام 2025، لتضيف المحطة بطلة جديدة إلى سجل الكأس الغالية.