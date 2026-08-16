النمسا تحتفظ بثاني أعلى درجة ائتمانية مع بقاء النظر المستقبلية سلبية

فيينا في 16 أغسطس /وام/ احتفظت النمسا، بثاني أعلى درجة جدارة ائتمانية عند مستوى "Aa1"، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وذكر تقرير الوكالة، أن آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال محفوفة بالتحديات، وحث الحكومة على المزيد من ضبط الميزانية، وأبرز بشكل إيجابي اعتماد الميزانية المزدوجة لعامي 2027 - 2028، التي تؤكد الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي.

ورجحت الوكالة أن يتم تعديل التوقعات إلى "مستقرة"، إذا نجحت إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تثبيت نسبة الدين العام عند مستواها الحالي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، لكن بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأن تبلغ 83% في العام القادم 2027، مع ترجيح ارتفاعها إلى 83.9% بحلول عام 2030.