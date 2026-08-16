إطلاق برنامج "جاهزية العين" لترسيخ منظومة متقدمة للاستجابة للطوارئ والكوارث

العين في 16 أغسطس/ وام/ أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" برنامج "جاهزية العين للجاهزية والاستجابة"، بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز قدرات الكوادر الوطنية وترفع كفاءة المستشفيات والمستجيبين الأوائل والفرق الطبية والميدانية في التعامل مع الحوادث والطوارئ والأزمات والكوارث.

يجمع البرنامج مختلف الجهات والكوادر المعنية بمنظومة الاستجابة في مدينة العين ضمن إطار موحد، يضم المستجيبين الأوائل، والكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية، والعاملين في المستشفيات، وفرق الدفاع المدني والشرطة والمهام الخاصة، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يعزز التنسيق والتكامل خلال الاستجابة للحوادث الكبرى.

يرتكز "جاهزية العين" على منهجية وطنية موحدة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والمحاكاة الطبية والتمارين الميدانية، إلى جانب برامج إعداد المدربين وتأهيل القيادات، بما يسهم في تطوير مهارات اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات في مختلف السيناريوهات الطارئة.

ويستفيد البرنامج من الخبرات الدولية عبر شراكات أكاديمية ومهنية بالتعاون مع أكثر من 10 جامعات ومراكز ومؤسسات أكاديمية وتدريبية دولية متخصصة، بما يتيح نقل أحدث الممارسات والمعارف العالمية وتكييفها مع احتياجات القطاع الصحي ومنظومة الطوارئ في دولة الإمارات.

وتشمل المرحلة الجديدة مجموعة من المسارات التخصصية، من بينها جاهزية المستشفيات، وإدارة الطوارئ والأزمات، والاستجابة للحوادث الكبرى والإصابات الجماعية، وطب الكوارث، والإنعاش ودعم الحياة، وفرز المصابين، والاستجابة الطبية الميدانية، وتدريب المستجيبين الأوائل، والقيادة في حالات الطوارئ، إلى جانب تدريب المدربين.

ويولي البرنامج أهمية كبيرة لاستدامة منظومة التدريب ونقل المعرفة، من خلال إعداد شبكة من المدربين والقيادات الوطنية في مدينة العين، بما يمكنها من مواصلة تطوير الكفاءات ونقل الخبرات إلى المؤسسات الصحية والإسعافية والأمنية، بالتزامن مع تنفيذ تمارين مشتركة دورية لقياس مستوى الجاهزية واختبار كفاءة الاستجابة وتحديد فرص التحسين.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس مبادرة أطباء الإمارات، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني "جاهزية"، إن إطلاق "جاهزية العين" يمثل مرحلة جديدة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات البشرية، ويأتي استكمالاً للبرامج التخصصية التي نفذها خلال السنوات الماضية لتعزيز جاهزية القطاع الصحي والمستجيبين الأوائل.