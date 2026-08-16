الجامعة القاسمية تنظم مؤتمرها الدولي الـ11"جهود الإمارات في الاقتصاد الإسلامي " فبراير المقبل

الشارقة في 16 أغسطس/وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم الجامعة مؤتمرها الدولي الحادي عشر بعنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد الإسلامي: الواقع والإنجازات وآفاق المستقبل»، بمقرها يومي 3 و4 فبراير المقبل.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن المؤتمر يجسد حرص الجامعة على تناول القضايا الوطنية المعاصرة ذات الأبعاد العلمية والمعرفية، وإبراز التجربة الإماراتية في مجالات التنمية والاقتصاد والابتكار.

وقال إن التجربة الإماراتية في الاقتصاد الإسلامي تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والأطر التشريعية والتنظيمية والحوكمة الشرعية والابتكار المالي، بما يعزز إسهام القطاع في دعم التنمية المستدامة.

وأضاف أن المؤتمر يعكس رسالة الجامعة في الجمع بين أصالة المعرفة الشرعية وانفتاح البحث العلمي على التحولات المعاصرة، ويفتح المجال أمام الباحثين والخبراء لتبادل الخبرات والرؤى، وبحث فرص تطوير الاقتصاد الإسلامي في ضوء المتغيرات العالمية.

ودعت الجامعة أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين والخبراء وطلبة الدراسات العليا ومراكز البحوث، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والرقابية والمؤسسات الوقفية والزكوية والمصارف الإسلامية وشركات التكافل والاستثمار والتكنولوجيا المالية، إلى تقديم إسهاماتهم العلمية في محاور المؤتمر.

وحددت الجامعة 30 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الملخصات، على أن يتم إشعار أصحاب الملخصات المقبولة في 5 أكتوبر القادم، وسيكون 15 ديسمبر المقبل آخر موعد لاستقبال الأبحاث كاملة، وتعلن نتائج التحكيم واعتماد الأبحاث في 2 يناير 2027.

وتخضع الأبحاث المقدمة لتحكيم علمي، فيما تنشر الأبحاث المقبولة والمرشحة من اللجنة العلمية في كتاب خاص بأعمال المؤتمر، وفق ضوابط المشاركة المعلنة.

يهدف المؤتمر إلى توفير منصة علمية دولية لتوثيق التجربة الإماراتية في الاقتصاد الإسلامي وتحليلها، ونقل خبراتها ومخرجاتها إلى الباحثين والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب استشراف فرص تعزيز إسهام الاقتصاد الإسلامي في النمو الاقتصادي والتمويل المستدام.

ويناقش المؤتمر التحولات الاستراتيجية التي تشهدها دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي، والمبادرات والسياسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال والوقف والزكاة والابتكار المالي، فضلاً عن الأبعاد التشريعية والمؤسسية والتنموية لهذه التجربة.

ويتناول المؤتمر ستة محاور رئيسية تشمل الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في الاقتصاد الإسلامي، ومكانتها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية، والتشريعات والحوكمة الشرعية والرقابية، والوقف والزكاة والعمل الخيري التنموي، والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والتعليم والبحث العلمي وبناء الكفاءات المتخصصة.

ويسلط الضوء على دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والابتكار في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، والتحول الرقمي في إدارة الزكاة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية والتمويل الجماعي من منظور شرعي وتنظيمي.