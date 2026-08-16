انطلاق «جائزة الشارقة للتميز» بدورتها الجديدة

الشارقة في 16 أغسطس/وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الدورة الجديدة من «جائزة الشارقة للتميز» لعام 2026، التي تنظمها سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لتكريم الشركات والمنشآت والأفراد الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء المؤسسي والابتكار، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في بيئة الأعمال.

وأوضحت الغرفة أن باب التسجيل مفتوح أمام الشركات والمنشآت حتى نهاية يناير المقبل داعية شركات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة والاستفادة من المزايا والدورات والبرامج التوعوية والورش التدريبية التي تنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع مراحل التقييم التي تستند إلى معايير الجودة والابتكار والأداء المؤسسي والتأثير الإيجابي والمجتمعي.

وأشارت إلى أن الجائزة تعتمد على نموذج تقييم عالمي متطور مبني على معايير الجيل الرابع، وأن فئاتها تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية والمسؤولية المجتمعية، وتشمل «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، و«جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».

وتستند «جائزة الشارقة للتميز» إلى مسيرة حافلة بالإنجازات منذ انطلاقها وشكلت على مدار دوراتها منصة لمشاركة وتقييم المنشآت والمؤسسات من مختلف القطاعات، وتجاوز عدد المشاركين فيها 800 مشارك.

وأسهم في عمليات التقييم أكثر من 650 مقيماً، وشارك في تحكيم ملفاتها أكثر من 80 محكماً من أصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة، وامتدت مجالاتها لتشمل أكثر من 30 قطاعاً، بما يعكس تنوع الجائزة وشمولية معاييرها ودورها في دعم التميز المؤسسي في بيئة الأعمال.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة أن الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها على صعيد تطوير أداء منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير إطار متكامل يمكّن المؤسسات من قياس أدائها وفق معايير عالمية، وتحديد فرص التطوير، وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال ويعزز جاهزية الشركات لمتطلبات اقتصاد المستقبل.

وأضاف أن غرفة الشارقة تحرص على التطوير المستمر للجائزة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التميز المؤسسي، ويعزز أثرها التنموي في مجتمع الأعمال، انطلاقاً من دورها في دعم تنافسية القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات على تبني ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تواصل توظيف الحلول الرقمية لتقديم تجربة مشاركة أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والتقييم، انسجاماً مع توجهات غرفة الشارقة في تطوير منظومة الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أن الغرفة حرصت على تبسيط إجراءات المشاركة والتسجيل، بما يتيح للمنشآت التقدم للجائزة عبر موقعها الإلكتروني، من خلال تعبئة طلب التسجيل وتحديد فئة المشاركة وإرفاق الوثائق المطلوبة، إلى جانب نسخة من الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مكتب الجائزة يتولى مراجعة الطلبات والرد عليها، وفي حال استيفاء المتطلبات يتم تزويد المنشأة بملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لاستكمال إجراءات الترشح ضمن المواعيد المحددة.

وأضافت الهاجري أن باب المشاركة مفتوح أمام مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ضمن فئات الجائزة، باستثناء «جائزة الشارقة للتميز» المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية» التي يتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية» المخصصة لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.

ودعت الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل، مشيرة إلى أن مكتب الجائزة يواصل استقبال الاستفسارات عبر الهاتف 06-5938703 أو البريد الإلكتروني [award@shjseen.org](mailto:award@shjseen.org).