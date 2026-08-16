طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً

أبوظبي في 16 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني 04:29 والجزرالأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 12:30 والمد الثاني 01:35 الجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 30 80 25

دبي 43 32 80 25

الشارقة 42 30 80 25

عجمان 42 33 75 25

أم القيوين 41 31 75 25

رأس الخيمة 45 30 75 25

الفجيرة 35 31 85 55

العـين 47 34 50 10

ليوا 48 30 70 15

الرويس 45 29 75 25

السلع 42 30 75 30

دلـمـا 39 30 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 90 45

أبو موسى 38 32 90 50