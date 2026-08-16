"الشراع الحديث" يستعد في إيطاليا لبطولة العالم بإيرلندا

روما في 16 أغسطس/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركة المنتخب الوطني للشراع الحديث "فئة النخبة"، في بطولة العالم بإيرلندا خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان له انطلاق مرحلة الاستعدادات اليوم في مدينة "ريفا ديل غاردا الإيطالية حتى 23 أغسطس للمشاركة في البطولة، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأضاف أن المنتخب يضم 4 لاعبين هم سلطان العويس، وعبد الله الزبيدي، وضحى البشر، ومروة الحمادي، بإشراف المدير الفني للاتحاد زهير اللباط.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن معسكر إيطاليا محطة مهمة في برنامج إعداد اللاعبين وفق خطة الجهاز الفني لرفع جاهزيتهم الفنية والبدنية بالصورة المثلى لخوض بطولة العالم و"الآسياد" باليابان، وإظهار المستويات التنافسية المميزة.