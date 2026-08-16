مجلس الأعمال الهندي في دبي يحتفي بالذكرى الـ80 لاستقلال الهند

دبي في 16 أغسطس/وام/ احتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في دبي، بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند.

وأكد المجلس بهذه المناسبة متانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وما تشهده من نمو متسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل علاقات تاريخية تتجه بثبات نحو آفاق أوسع من التعاون والابتكار.

أقيم الاحتفال - الذي تضمن عروضاً ثقافية وموسيقية هندية - بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي تحت شعار «دولتان.. قلب واحد»، بحضور ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة الهندية، وسعادة الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال الإماراتيين والهنود ورواد الأعمال وأفراد الجالية الهندية.

وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، إن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تجاوزت المفهوم التقليدي للعلاقات الثنائية، وأصبحت نموذجاً للشراكات الناجحة القائمة على الثقة والطموح المشترك، مشيراً إلى أن جذورها تعود إلى رؤية القادة المؤسسين للبلدين، فيما تواصل اليوم تطورها مدفوعة بطموحات الأجيال الجديدة.

من جانبها، أكدت ميناكشي ليخي أهمية الدور الذي تؤديه الجالية الهندية في دولة الإمارات، مشيرة إلى ما يجمع البلدين من قيم التسامح والانفتاح، وتنامي إسهامات الهند عالمياً في مجالات الطب والهندسة والتعليم والتكنولوجيا والأعمال.

وقال الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي إن شعار «دولتان.. قلب واحد» يجسد عمق الروابط الإماراتية الهندية القائمة على تاريخ مشترك وقيم التسامح والسلام، لافتاً إلى قوة العلاقات الاقتصادية، إذ تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

شهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات وقادة الأعمال تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بينهم نيراج ماكين من بنك الإمارات دبي الوطني، وأحمد يوسف الحسن من «دي بي ورلد»، وسيف الدين روباوالا من «لولو ريتيل هولدينغز»، إلى جانب تكريم الراحل فاسيو شروف تقديراً لإسهاماته الخيرية.

وأعلن المجلس خلال الأمسية إطلاق جوائزه السنوية لعام 2027 تحت شعار «الاحتفاء بالتميز، وتقدير الأثر، وإلهام الطموح»، وتشمل ثماني فئات تغطي الأعمال والقيادة المهنية والشبابية وقيادة المرأة والاستدامة والأثر الاجتماعي.