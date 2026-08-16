279 حديقة عامة وسكنية تعزز رفاه المجتمع في مدينة العين

العين في 16 أغسطس / وام / تستحوذ الحدائق العامة والمساحات الخضراء على أهمية خاصة ومكانة محورية في منظومة المرافق المجتمعية بمدينة العين، لما توفره من مرافق ترفيهية ورياضية متكاملة تعزز رفاه المجتمع وتلبي احتياجات مختلف فئاته، انسجاما مع توجهات دولة الإمارات ومستهدفات "عام الأسرة".

وتضم مدينة العين 55 حديقة عامة و224 حديقة سكنية مصغرة موزعة على مختلف الأحياء، بما يضمن سهولة وصول السكان إلى مرافق ترفيهية وخدمية قريبة من أماكن إقامتهم، ويوفر بيئات مفتوحة تلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع.

وتشكل هذه الحدائق وجهات عائلية متكاملة، إذ تضم جلسات عائلية ومناطق مخصصة للشواء، وألعاباً للأطفال، ومرافق للياقة البدنية، إلى جانب مساحات مهيأة لأصحاب الهمم، فضلاً عن ممرات للمشي والجري وملاعب رياضية موزعة داخل الحدائق والأحياء السكنية، بما يعزز ممارسة النشاط البدني في بيئة آمنة ومتكاملة.

ومن أبرز هذه الحدائق حديقة الجاهلي، وحديقة المبزرة الخضراء، وحديقة الطوية، وحديقة العيني، وحديقة آثار الهيلي، التي تعد من الوجهات الترفيهية البارزة في المدينة، لما تتميز به من مساحات خضراء واسعة وخدمات متكاملة تستقطب العائلات والزوار على مدار العام.

وأكدت بلدية مدينة العين، أن الحدائق صممت لتكون وجهات عائلية متكاملة، لا تقتصر على الترفيه، وإنما تسهم في تعزيز الترابط الأسري وتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى استمرار تطوير هذه المرافق وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي إطار تعزيز أنماط الحياة الصحية، تضم الحدائق والأحياء السكنية في مدينة العين 138 ملعباً رياضيا، إلى جانب شبكة من ممرات المشي والجري، بما يتيح للسكان ممارسة الأنشطة الرياضية اليومية، ويعزز تكامل الخدمات الترفيهية والصحية التي توفرها الحدائق.

وفازت 19 حديقة في مدينة العين بجائزة العلم الأخضر العالمية لعام 2025، وهي المعيار الدولي الأبرز لتقييم الحدائق والمساحات الخضراء وفق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والاستدامة وجودة الخدمات، بما يعكس التزام البلدية بتطبيق أعلى المعايير البيئية وتعزيز مكانة المدينة كوجهة حضرية مستدامة.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات "عام الأسرة"، إذ توفر الحدائق بما تضمه من ملاعب وممرات للمشي ومساحات ترفيهية بيئات تفاعلية تجمع أفراد الأسرة، وتعزز التلاحم الاجتماعي، وتدعم الصحة العامة وتشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في أجواء آمنة.

وتعكس هذه المشاريع رؤية إستراتيجية متكاملة للتخطيط الحضري المستدام، تجعل من الحدائق محوراً رئيسياً لجودة الحياة في مدينة العين، من خلال دمج العناصر البيئية والترفيهية والرياضية والاجتماعية ضمن مرافق متكاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المدينة كإحدى أفضل المدن للعيش في دولة الإمارات .