"تريندز جلوبال" و"أوبزرفر للأبحاث" يعقدان الحوار الثاني حول الأمن الاقتصادي وإستراتيجيات ما بعد الصراع

أبوظبي في 16 أغسطس / وام / يعقد "تريندز جلوبال"، التابع لـ"مجموعة تريندز"، بالتعاون مع مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الشرق الأوسط "ORFME"، حواره الاقتصادي الثاني بعنوان "الموازنة بين الترابط والأمن الاقتصادي.. إستراتيجيات ما بعد الصراع للجنوب العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك يوم الخميس 20 أغسطس 2026 في مقر "أوبزرفر" بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد عوض البريكي، المدير العام لـ"تريندز جلوبال"، أن الحوار يسعى لمعالجة المعضلة الاقتصادية التي تواجه دول الجنوب العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة ما بعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وذلك من خلال صياغة نموذج اقتصادي يوازن بين الاندماج في الأسواق العالمية وحماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن النقاشات ستركز على أولويات الأمن الغذائي والمائي والسيادة المالية، مع طرح إستراتيجيات شاملة لتنويع الشركاء وسلاسل الإمداد، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وبناء منظومات مالية ونقدية مرنة، وتوسيع المناطق الاقتصادية لجذب الاستثمارات، إلى جانب ترسيخ الترابط المرن في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.