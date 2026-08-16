المركز الزراعي الوطني ينظم ورشة في الفجيرة لتمكين المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

الفجيرة في 16 أغسطس / وام / نظم المركز الزراعي الوطني ورشة تفاعلية في دبا الفجيرة، استهدفت مزارعي الإمارة والمناطق الشرقية لرأس الخيمة، تزامنا مع بدء التحضيرات للموسم الزراعي الجديد وموسم تسويق التمور.

وسلطت الورشة الضوء على أبرز التحديات الميدانية والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المحلي، انسجاما مع مستهدفات الأمن الغذائي والبرنامج الوطني "ازرع الإمارات".

وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن بناء منظومة زراعية متكاملة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة المزارع، مشيرا إلى أن المزارع الإماراتي يعد شريكا محوريا في تصميم وتطوير البرامج التي تستجيب لأولويات القطاع وتدعم تنافسيته.

وشهدت الورشة، التي استضافها مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون، استعراض مشروع "المراكز المتكاملة لخدمات المزارعين"، مع تسليط الضوء على تجربة مركز "الحمرانية" المنفذ بالتعاون مع شركة "سلال" لتعزيز سلاسل القيمة وتسهيل عمليات تسويق المنتجات الوطنية.

كما تضمنت الفعاليات تعريفا مفصلا ببرنامج الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P.)، الذي ينفذ بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف مساعدة المزارعين على استيفاء متطلبات الجودة وفتح قنوات تسويقية جديدة.

وتهدف شهادة (UAE G.A.P.) إلى مساعدة المزارع على استيفاء متطلبات الجودة والسلامة والتتبع، وتعزيز قدرته على بناء علاقات مستدامة مع منافذ البيع وسلاسل التوريد، إلى جانب دعم فرص النفاذ إلى أسواق جديدة وخفض تكاليف العمليات الزراعية.

وفي هذا السياق، قال الشامسي إن برنامج الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية يمثل خطوة عملية لتمكين المزارعين من تطوير ممارساتهم وتعزيز جاهزية منتجاتهم لمتطلبات الأسواق، مشيرا إلى أن إقبال المزارعين على التسجيل في البرنامج يعكس اهتمامهم بتطوير مزارعهم والارتقاء بمستوى منتجاتهم، وأكد مواصلة المركز دعمهم خلال مراحل التسجيل والتأهيل والتقييم والحصول على الشهادة ودخول الأسواق.

وحول "المراكز المتكاملة لخدمات المزارعين"، أوضح أنها تسهم في الربط بين مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية، من التخطيط والإنتاج والإرشاد الفني، وصولا إلى ما بعد الحصاد والتسويق والتوزيع، الأمر الذي يساعد المزارعين على تحسين جودة منتجاتهم والاستجابة لمتطلبات الأسواق والوصول إلى قنوات تسويقية جديدة.

واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية مفتوحة للاستماع لمقترحات واحتياجات المزارعين لتضمينها في الخطط المستقبلية للمركز، وذلك عقب إقبال ملحوظ وتوقيع عدد من الحضور عقودا أولية للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، في خطوة عملية تعكس حرصهم على الارتقاء بجودة منتجاتهم ومواءمتها مع أفضل المعايير المعتمدة.