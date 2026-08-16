سعود بن عبدالعزيز المعلا: مهرجان أبوظبي للشطرنج إضافة نوعية للفعاليات الدولية

أبوظبي في 16 أغسطس / وام / أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أن مهرجان أبوظبي الدولي المقام حالياً حتى 24 أغسطس الجاري، إضافة نوعية لمكانة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية.

ووصف المهرجان في نسخته الجديدة، بأنه "أولمبياد مصغر"، بمشاركة نحو 2250 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم، يتنافسون في 34 فعالية متنوعة تغطي كافة الجوانب والأعمار للفئات المختلفة من الذكور والإناث.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم بمناسبة حضور الفعاليات، أن دولة الإمارات على أعتاب حدث عالمي، باحتضان أبوظبي لأولمبياد الشطرنج المقبل عام 2028، بدعم القيادة الرشيدة بعد النجاح التنظيمي العالمي المميز لاستضافة دبي الأولمبياد العالمي عام 1986.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد الدولي على جهود نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في وضع كافة التدابير والإجراءات التنظيمية لإقامة الحدث، وتوفير بيئة محفزة للمشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وقال إن استمرار المهرجان ووصوله إلى النسخة الـ 32 يؤكد قيمة هذا العمل الكبير بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، آملا أن تسعى بقية الأندية لاستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية.