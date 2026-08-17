10 قتلى بانقلاب حافلة سياحية في البرازيل

ريودي جانيرو في 17 أغسطس /وام/ قتل 10 أشخاص على الأقل إثر انقلاب حافلة سياحية بالقرب من مدينة بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

و ذكرت إدارة الإطفاء في الولاية أن الحادث وقع فجراً أثناء سير الحافلة، التي كانت تقل عشرات السياح، على طريق جبلي، حيث عُثر على 8 قتلى في موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفيات، فيما توفي اثنان منهم لاحقًا متأثرين بإصاباتهما.

وأعلن عمدة بتروبوليس عينغو هاميس عن عملية إنقاذ واسعة بمشاركة فرق الإطفاء والطوارئ وشرطة الطرق، فيما أوضحت شرطة الطرق الفيدرالية أن الحافلة كانت في رحلة من مدينة بيلو هوريزونتي إلى ريو.

-خلا-