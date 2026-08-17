ارتفاع الذهب و المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار

عواصم في 17 أغسطس /وام/ ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم ، مدعومة بضعف
الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
و ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4444.30 دولار.
و انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 65.19 دولار للأوقية ، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولاراً.
-خلا-