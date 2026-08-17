تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بضعف الناتج المحلي

طوكيو في 17 أغسطس/وام/ تراجعت الأسهم اليابانية في الغالب اليوم، متأثرة بضعف بيانات النمو المحلي التي جاءت دون المتوقع، وتأثيرأحداث الشرق الأوسط على التضخم وعوائد السندات.

وانخفض المؤشر "نيكي " بنسبة 0.01 بالمئة إلى 68721.56 نقطة في المعاملات المبكرة. وتراجع المؤشر "توبكس" ​الأوسع نطاقا بنسبة 0.48 بالمئة إلى 4177.02 نقطة.

و بحسب بيانات صادرة اليوم ، أدى تباطؤ النمو، الذي نتج عن ‌ركود الاستهلاك ⁠الخاص وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2 بالمئة، إلى تزايد المخاوف بشأن ‌قدرة الطلب المحلي على الصمود.

-خلا-

-خلا-