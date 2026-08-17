"موانئ أبوظبي" تتلقى إخطارا من "العماد القابضة" بشأن تقديم عرض شراء نقدي للاستحواذ على أسهم المجموعة

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أعلنت، مجموعة موانئ أبوظبي"اليوم، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة ش.م.ع ، ويشار إليها باسم "لِعماد"، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، ويشار إليها باسم "القابضة (ADQ)"، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع "مجموعة موانئ أبوظبي"، غير المملوك حالياً لـ "القابضة (ADQ)"، وذلك وفقاً لنسخة من الإخطار مرفقة بهذا الإعلان.

وفي الوقت الحالي، تملك "لِعماد" من خلال "القابضة (ADQ)" نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.

وكما هو موضح في الإعلان المرفق، تعتزم "لِعماد"، من خلال "القابضة (ADQ)" تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل:

▪ علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 درهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026.

▪ علاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 درهم للسهم الواحد.

▪ علاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 درهم للسهم الواحد.

▪ علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 درهم للسهم الواحد.

وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، واتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.