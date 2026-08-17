الأرشيف والمكتبة الوطنية و"موارد دبي" يعززان التعاون في مجال النشر المؤسسي

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال لقاء افتراضي، مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النشر المؤسسي بينهما.

وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، أهمية الأرشيف في حفظ الذاكرة المؤسسية والوطنية، إذ لا يقتصر دوره على حفظ الوثائق والسجلات، وإنما هو صانع للمحتوى الثقافي الموثق أيضاً، لافتا إلى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتطوير النشر العلمي، وذلك في إطار حرصه على دعم البحث والمعرفة، وإتاحة مصادر علمية موثوقة للباحثين والمهتمين، وتعزيز حضور الدراسات المتعلقة بتاريخ الدولة وتراثها في الأوساط الأكاديمية المحلية والدولية.

واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية تجربته في مجال النشر العلمي، وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بإصدار الدوريات العلمية المحكمة، وفي مقدمتها المتطلبات اللازمة لإصدار دورية بحثية مؤسسية، وآلية تسجيلها والحصول على الرقم المعياري الدولي للدوريات، إلى جانب متطلبات النشر الإلكتروني، والبيانات الأساسية التي يتعين تضمينها في الدورية ذات الصلة فضلاً عن الوثائق والنماذج والموافقات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأشار ممثلو الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير البحث العلمي وفق المعايير العالمية للمجلات الأكاديمية المحكمة، بما يعزز مكانة الأرشيف والمكتبة الوطنية منبراً علمياً متخصصاً في تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.