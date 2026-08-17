"أوليفيرا" دراج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة العاشرة والأخيرة من طواف البرتغال

بورتو في 17 أغسطس/ وام/ توج البرتغالي روي أوليفيرا، لاعب فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، بأول انتصار احترافي له في سباقات الطريق، بعد فوزه أمس بالمرحلة العاشرة والأخيرة من طواف البرتغال، التي أقيمت في شوارع مدينة بورتو، ليختتم الفريق مشاركته في الطواف برصيد 4 انتصارات في المراحل.

وقدم الدراج البرتغالي أداءً مميزاً منذ بداية مشاركته في الطواف، حيث حل ثانياً خلف زميله يوليوس يوهانسن في السباق التمهيدي، قبل أن يرتدي القميص الأصفر عقب المرحلة الأولى، كما احتل المركز الثاني في المرحلة السادسة.

وفي المرحلة العاشرة والأخيرة، شهدت الطرق الفنية والتضاريس المتنوعة في بورتو سلسلة من الهجمات، قبل أن تتقلص المجموعة الرئيسية مع اقتراب خط النهاية.

ومنح الانتصار أوليفيرا أيضاً صدارة التصنيف بالنقاط، فيما أنهى فريق الإمارات مشاركته في الطواف بعد 11 يوماً من المنافسات، محققاً 4 انتصارات في المراحل.

وفاز يوليوس يوهانسن بالسباق التمهيدي الافتتاحي والمرحلة الخامسة للسباق ضد الساعة، فيما حقق أدريا بيريكاس أول انتصار احترافي له في المرحلة السابعة، قبل أن يختتم أوليفيرا سلسلة انتصارات الفريق بالفوز في بورتو.

كما أنهى بيريكاس الطواف في المركز الخامس بالترتيب العام، وتوج بالقميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب.