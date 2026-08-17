وينثر يتوج ببطولة الدنمارك في "السباق إلى دبي" وأوتايجوي يواصل مطاردة التأهل التاريخي

كوبنهاجن في 17 أغسطس/ وام/ اقترب لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى التصفيات الختامية لموسم جولة «دي بي ورلد» للجولف، المقامة تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك مع استمرار نتائجه الإيجابية واقتراب ختام الموسم الذي تُقام محطتاه الختاميتان في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بالتزامن مع تتويج الدنماركي جيف وينثر بلقب بطولة الدنمارك للجولف، التي اختتمت منافساتها أمس، بعدما قدّم أداءً مميزاً أمام جماهير بلاده، محققاً لقبه الثاني في مسيرته بجولة «دي بي ورلد»، والأول منذ تتويجه ببطولة مايوركا المفتوحة عام 2021.

وأنهى وينثر المنافسات على ملعب «غريت نورثين» برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بعد تسجيله خمس ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية، ليحصد 585 نقطة، ويتقدم إلى المركز الـ31 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر اليوم، بإجمالي 910 نقاط.

وشهدت الجولة الختامية منافسة قوية على الصدارة، إذ تناوب ثمانية لاعبين على اعتلاء القمة خلال مجريات اليوم، قبل أن يحسم وينثر اللقب، فيما تقاسم خمسة لاعبين المركز الثاني برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وهم الدنماركي راسموس هوجارد، والإيطالي فيليبو تشيلي، والإنجليزي ماثيو جوردان، والفنلندي أوليفر ليندل، والصيني يانهان تشو.

وعزز أوتايجوي، لاعب الإمارات، فرصه في بلوغ التصفيات الختامية لـ«السباق إلى دبي»، بعدما تجاوز الأدوار التأهيلية لبطولة الدنمارك، وأنهى المنافسات برصيد خمس ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 848 نقطة، ويحتل المركز الـ38 في التصنيف العالمي.

ويواصل أوتايجوي بذلك الحفاظ على حظوظه في أن يصبح أول لاعب يتأهل إلى التصفيات الختامية لموسم جولة «دي بي ورلد» تحت شعار الإمارات، إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي، التي تقام على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، حيث يتم تتويج بطل الموسم.

وتُعد بطولة الدنمارك المحطة قبل الأخيرة ضمن بطولات «السلسلة الختامية» للموسم، على أن تنطلق الأسبوع الجاري بطولة نيكسو الأسكتلندية، قبل إقامة بطولات «سلسلة باك 9»، فيما يشهد الموسم الحالي إقامة 42 بطولة حول العالم.