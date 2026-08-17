تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد/ انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي، وتستمر حتى 23 أغسطس 2026 في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة لاعبين ولاعبات من 55 دولة.

وتقام منافسات البطولة ضمن ثلاث فئات عمرية، تشمل فئة الناشئين (ج) من 12 إلى 13 عاماً، وفئة الناشئين (ب) من 14 إلى 15 عاماً، وفئة الناشئين (أ) من 16 إلى 17 عاماً، بما يعكس دور البطولة في إعداد المواهب الواعدة ضمن مسار تنافسي متدرج يراعي الخصائص العمرية، ويمنح اللاعبين واللاعبات فرصة اكتساب الخبرات الدولية في بيئة رياضية آمنة واحترافية.

وأعرب سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، على دعمه المتواصل لمسيرة الرياضة والرياضيين في دولة الإمارات، لافتاً إلى الرعاية التي تحظى بها هذه البطولة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو ما شكل حافزاً مهماً لمواصلة تطوير منظومة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وتعزيز البرامج المخصصة للناشئين.

وقال إن النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تكتسب أهمية خاصة، لأنها محطة جديدة تؤكد ريادة أبوظبي في استضافة البطولات العالمية الكبرى، وترسخ مكانة العاصمة الإماراتية وجهة موثوقة للاتحادات الرياضية الدولية، وحاضنة للمواهب الشابة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن أبوظبي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ حضورها على أجندة الفنون القتالية المختلطة العالمية، بفضل منظومة عمل متكاملة تجمع بين التنظيم الاحترافي، والرؤية بعيدة المدى، والاستثمار في الفئات العمرية، وتواصل البطولة أداء دور محوري في إعداد جيل جديد من الرياضيين، ومنحهم فرصة التنافس في بطولة عالمية تلتزم بأعلى معايير الاحتراف.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يواصل العمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، لضمان تقديم نسخة متميزة تليق بمكانة أبوظبي وسمعة دولة الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة تتابع مختلف الجوانب الفنية واللوجستية والتنظيمية، بما يضمن توفير تجربة متكاملة للوفود المشاركة واللاعبين والجماهير.

وأكد أن أهمية البطولة لا تقتصر على المنافسات داخل ساحة النزال، بل تمثل منصة عالمية تجمع الرياضيين الناشئين، وتتيح لهم تبادل الخبرات، وتعزز قيم الاحترام والتنافس الشريف والانضباط.

وتؤكد استضافة أبوظبي للبطولة للعام الخامس على التوالي، الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات لدى الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة والاتحادات الوطنية المشاركة، كما تعكس قدرة العاصمة على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وخبراتها التنظيمية المتراكمة، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة.