"المركز الوطني للفضاء" يعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “SEO”

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي“SEO” وذلك على متن صاروخ " لونغ مارش-2 سي ” من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في جمهورية الصين الشعبية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المركز المستمرة في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الفضاء، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويمثل مشروع “SEO” امتداداً لجهود المركز في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين الباحثين والمهندسين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية متقدمة في تصميم الأقمار الاصطناعية وتطويرها وتشغيلها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وستسهم المهمة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية، من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، كما تبرز مهمة “SEO” أهمية توظيف التقنيات الفضائية الحديثة لدعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف الاستدامة والتنمية الشاملة.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي ‘SEO’ يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية للفضاء، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وأضاف أن هذه المهمة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية في بناء منظومة فضائية متقدمة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الأجيال القادمة من قيادة مستقبل قطاع الفضاء.

من جانبه أضاف الدكتور نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن مشروع ‘SEO’ يمثل امتداداً لجهود المركز في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في بناء القدرات الإماراتية، وتعزيز الخبرات العملية للباحثين والمهندسين في مجالات تصميم وتطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية.

وأعرب عن الفخر بنجاح إطلاق هذه المهمة التي تعكس مستوى الجاهزية الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي يمتلكها، بما في ذلك مرافق التكامل والاختبار والمحطة الأرضية في منطقة العين.