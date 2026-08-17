"مصدر" و"سكوتيش باور رينوبلز" تحققان إنجازاً هندسياً ضمن أعمال إنشاء محطة "إيست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية

لندن في 17 أغسطس/ وام/ استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "سكوتيش باور رينوبلز"، مرحلة رئيسية من أعمال الإنشاء في مشروع محطة "إيست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية الواقع قبالة ساحل سوفولك بالمملكة المتحدة، والبالغة قيمته 19.8 مليار درهم "4 مليارات جنيه إسترليني"، حيث تم الانتهاء من إنشاء جميع الأساسات لتوربينات المشروع البالغ عددها 95 توربينة.

ويتراوح وزن أساسات التثبيت بين 1200 و1800 طن وارتفاعها بين 67 و84 متراً، ويصل قطرها إلى 10.6 متر، ما يجعلها الأكبر من نوعها التي يتم تركيبها باستخدام سفينة رفع بحري في أوروبا.

كما تم استكمال أعمال تركيب جميع هياكل الربط والبالغ عددها 95 هيكلاً، ويبلغ ارتفاع كل منها 20 متراً وقطرها 8 أمتار ويزيد وزنها على 400 طن.

وقد بدأت أعمال تركيب توربينات الرياح، حيث تتواصل أعمال الإنشاء في الموقعين البحري والبري بوتيرة متسارعة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لبدء تشغيل مشروع "إيست أنجليا 3" بالكامل بحلول نهاية عام 2026، ليزود شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بـ 1.4 غيغاواط من الطاقة النظيفة.

وقال حسين المير، المدير التنفيذي لإدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن استكمال تنفيذ أساسات توربينات الرياح في مشروع "إيست أنجليا 3" يمثل إنجازاً هندسياً مهماً، كما يعكس أهمية الشراكة مع "سكوتيش باور"، والخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق المشروع وشركاؤنا من المقاولين، وفي مقدمتهم "سيواي 7"، الذين يواصلون العمل معاً لإنجاز واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح البحرية على مستوى المملكة المتحدة.

وأضاف أن محطة "إيست أنجليا 3" تعد أول مشروع مشترك لشركة مصدر في قطاع طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة بحصة تبلغ 50%، كما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بدعم نمو قطاع طاقة الرياح البحرية البريطاني.

وأوضح أنه مع تسارع وتيرة الطلب على الكهرباء، تزداد أهمية طاقة الرياح البحرية في توفير كهرباء موثوقة على نطاق واسع وبتكلفة مناسبة ومن مصادر محلية، لافتا إلى أن هذا المشروع سيضيف عند دخوله حيز التشغيل 1.4 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة في المملكة المتحدة، ليسهم بذلك في تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

من جهته، قال تشارلي جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوتيش باور رينوبلز" ، إن محطة "إيست أنجليا 3" تعد أكبر مشروعات الشركة في قطاع طاقة الرياح حتى الآن، مشيرا إلى أن استكمال أعمال إنشاء الأساسات يمثل إنجازاً هندسياً بارزاً، حيث تم تثبيت أكثر من 200 ألف طن من الفولاذ في قاع البحر، ضمن مساحة تمتد على ما يعادل نحو 43 ألف ملعب لكرة القدم، وهذه الأرقام كفيلة بإعطاء تصور عن حجم وأهمية هذا الإنجاز.

وأضاف أن أعمال تركيب التوربينات الـ 95 لا تزال متواصلة، حيث تم استكمال أكثر من نصفها حتى الآن، ويضم كل توربين شفرات يبلغ طولها 115 متراً، وهي الأطول من نوعها التي يتم تصنيعها واستخدامها في المملكة المتحدة، ومع استمرار أعمال الإنشاء، نقترب أكثر من استكمال المشروع ودخوله حيز التشغيل ليوفر 1.4 غيغاواط من الطاقة النظيفة.

ولا تقتصر جهود "سكوتيش باور رينوبلز" و"مصدر" على توليد كهرباء نظيفة من مصادر محلية لملايين المنازل، بل تسهمان في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع من خلال استثمار نحو ملياري جنيه إسترليني في سلسلة التوريد المحلية، ودعم توفير آلاف الوظائف خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب توفير نحو 100 وظيفة دائمة طوال فترة التشغيل، ويمتد أثر هذا المشروع إلى ما هو أبعد من النتائج الإيجابية التي يحققها اليوم، ليترك أثراً مستداماً.

وتتولى شركة "سيواي 7" تنفيذ أعمال إنشاء الأساسات، ويُعد مشروع "إيست أنجليا 3" أول مشروع تستكمل فيه الشركة هذه الأعمال باستخدام سفينة الرفع البحري "سي واي فينتوس".

من جانبه أعرب لويد داثي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيواي 7"، عن الفخر بمساهمة شركته في دعم ’سكوتيش باور رينوبلز‘ و’مصدر‘ في تنفيذ هذه المرحلة المهمة من مشروع ’إيست أنجليا 3‘،لافتا إلى أن استكمال الأساسات يعكس أهمية التعاون بين مختلف فرق العمل، وما يمكن تحقيقه من خلال تضافر خبرات الفرق المتخصصة وجهودها لتنفيذ مشاريع تدعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم مواصلة أعمال تركيب الكابلات التي تربط التوربينات ببعضها، تمهيداً لاستكمال مشروع ’إيست أنجليا 3‘ والبدء بتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة لأكثر من مليون منزل في المملكة المتحدة.

ويُعد مشروع "إيست أنجليا 3" ثاني المشاريع التي يجري تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين "مصدر" و"إيبردرولا" البالغة قيمتها 59.9 مليار درهم "15 مليار يورو"، وأول مشروع ضمن هذه الشراكة مع شركة "سكوتيش باور" في المملكة المتحدة.

وشملت استثمارات المشروع في سلسلة التوريد البريطانية، التي بلغت نحو 9.9 مليار درهم " 2 مليار جنيه إسترليني"، أعمال تصميم الأساسات من قبل شركة "وود ثيلستيد"، وتصنيع شفرات التوربينات في مصنع "سيمنس جاميسا" بمدينة هال، واستئجار السفن من شركتي "إن آر مارين سيرفيسز" و"أو إي جي" في نورفولك، إلى جانب الاستعانة بخدمات شركة "بارتراك" المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالظروف البحرية وقاع البحر.

ويسهم مشروع "إيست أنجليا 3" في توفير نحو 2,300 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، ونحو 100 وظيفة دائمة طوال فترة التشغيل في منطقة شرق إنجلترا.

وسيسهم المشروع، بقدرته الإنتاجية البالغة 1.4 غيغاواط، في تزويد أكثر من 1.3 مليون منزل بالكهرباء النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة.