انطلاق "أسبوع الأسرة" ضمن فعاليات مخيم "مقيظنا الصيفي"

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ انطلق اليوم "أسبوع الأسرة" ضمن فعاليات مخيم "مقيظنا الصيفي" الذي ينظمه مركز تدريب التراث البحري التابع لهيئة أبوظبي للتراث.

ويتيح الأسبوع، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، للعائلات فرصة المشاركة في تجارب تراثية وبحرية تشمل ورشاً تراثية مخصصة للبنات، وأنشطة "الحداق" والرحلات البحرية، في أجواء تفاعلية تجمع أفراد الأسرة حول الموروث البحري الإماراتي، وتعرّفهم بمهارات الأجداد وتجاربهم بصورة عملية وممتعة.

ويأتي مخيم "مقيظنا الصيفي" ضمن جهود هيئة أبوظبي للتراث لصون التراث البحري الإماراتي ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية تجمع بين التعلم والتجربة والترفيه، بما يسهم في ترسيخ ارتباط الناشئة والعائلات بالموروث الوطني.

وتواصل الهيئة تقديم برامج صيفية متخصصة تسهم في حفظ التراث وتعزيز الهوية الوطنية، عبر أنشطة تستهدف الأطفال والناشئة والعائلات، وتتيح لهم التعرف إلى الموروث الإماراتي وممارساته بصورة تفاعلية.