هريستوف لاعب "أبوظبي للرياضات البحرية" يفوز بلقب "إلكا 4 " في كأس سارافوفو الدولية

صوفيا في 17 أغسطس/ وام/ توج أمس سيميون هريستوف، لاعب فريق أبوظبي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمركز الأول في فئة " ألكا 4 " ضمن كأس سارافوفو الدولية للشراع، التي أقيمت على ساحل البحر الأسود ببلغاريا، بمشاركة 62 بحاراً يمثلون أربع دول.

وقدم هريستوف أداء مميزا في منافسات شهدت ظروفاً بحرية صعبة، حافلة بالرياح القوية والأمواج المرتفعة والتيارات البحرية.

ويأتي الإنجاز ضمن البرنامج الفني لأكاديمية النادي لتطوير لاعبيها وتعزيز خبراتهم الدولية، بعد مشاركة هريستوف أخيراً في معسكر تدريبي وبطولة في المجر، ضمن استعداداته للاستحقاقات الخارجية.

وأشاد خليفة السويدي، مدير الأكاديمية، بالإنجاز الذي يعكس تطور مستوى اللاعب، ويؤكد أهمية المعسكرات والمشاركات الخارجية في تطوير اللاعبين واكتساب الخبرات، لافتا إلى أن الأكاديمية ستواصل دعم لاعبيها وتوفير المشاركات الخارجية التي تسهم في تطوير مستوياتهم وتعزيز حضور فريق أبوظبي في منافسات الشراع.