السباق التمهيدي الثالث في مهرجان العين للهجن ينطلق 11 سبتمبر

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إقامة السباق التمهيدي الثالث خلال الفترة من 11 إلى 18 سبتمبر المقبل، ضمن البرنامج الزمني في النسخة الثانية لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الاتحاد، إلى النجاح اللافت للسباقين التمهيدين الأول والثاني بميدان الروضة في منطقة العين، على مدار شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، بمشاركة آلاف المطايا من داخل الدولة وخارجها ضمن المهرجان المقرر من 3 يوليو إلى 9 أكتوبر 2026، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وذكر أن النسخة الثانية ستشهد ثلاث جولات تمهيدية تقام خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، على أن تختتم بالمنافسات النهائية مطلع شهر أكتوبر، لتتويج المميزين من نخبة المطايا والمشاركين، كما تتضمن 605 أشواط موزعة على الفئات المختلفة للإبل، بما في ذلك فئات الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية المرموقة في تنظيم سباقات الهجن، بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة، والذي يعد منصة جديدة، لترسيخ الاهتمام برياضات الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي والهوية الوطنية.