"الإمارات للدواء" تعتمد استخدام علاجي جديد لدواء "رينفوك" كأول علاج فموي للبهاق

دبي في 17 أغسطس/ وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، موافقتها على استخدام علاجي جديد لدواء "رينفوك" (أوباداسيتينيب)، لعلاج البهاق غير القطعي، لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 عامًا فأكثر، ممن تستدعي حالاتهم العلاج الجهازي من خلال أدوية تنتقل في مجرى الدم، ليصبح بذلك أول دواء فموي مرخص لهذه الفئة من المرضى.

ويعطى الدواء مرة واحدة يوميًا عن طريق الفم، ليوفر خيارًا إضافيًا للمرضى المؤهلين وفق المعايير الطبية المعتمدة.

وتعد الإمارات أول دولة على مستوى العالم تعتمد توسيع استخدام "رينفوك"، ما يعكس مكانتها المتقدمة في مواكبة أحدث الابتكارات الدوائية، وتسريع إتاحتها.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذا الاعتماد يأتي ضمن منظومة تنظيمية متطورة تستجيب للمستجدات العلمية العالمية، وتسهم في الارتقاء بالقطاع الدوائي وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

ودعت المؤسسة أفراد المجتمع إلى مراجعة الطبيب المختص عند ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في لون الجلد، بما يسهم في التشخيص المبكر وتقييم الحالة واختيار العلاج الأنسب لكل مريض.