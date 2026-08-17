أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تعلن مشاركة 7 فرق في بطولة كرة السلة

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إقامة النسخة الثالثة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الجاري، في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة 7 فرق عربية من داخل الدولة وخارجها.

وتقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وأكدت شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن البطولات الرياضية العربية لكرة السلة التي تنظمها الأكاديمية تحمل أهمية كبيرة، نظرا لدورها المحوري في تعزيز الرياضة النسائية وتطويرها، وأثرها الإستراتيجي في اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير بيئة جاذبة تسهم في نمو اللعبة، وتزايد الشغف بها من الأعمار المختلفة.

وأشارت إلى دورها النوعي في تعزيز فرص الاحتكاك مع نخبة اللاعبات من المنطقة العربية، لاسيما أن النسخة الحالية تشهد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 7.

ولفتت إلى اكتمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لانطلاق الحدث، وتسجيل الفرق المشاركة، واعتماد قوائم اللاعبات، ووضع كافة التدابير المطلوبة وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق مؤشرات النجاح على غرار النسختين الماضيتين، وجميع الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية، مشيرة إلى التعاون المثمر مع اتحاد الإمارات لكرة السلة في توفير مقومات النجاح كافة للبطولة.