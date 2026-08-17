جمارك أبوظبي تحصل على شهادة الأيزو للتميز في الخدمات الحكومية

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام / رسخت جمارك أبوظبي ريادتها في مجال التميز المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية، بحصولها على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية "ISO11367:2025"، لتكون من أوائل الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي تحصل على هذه الشهادة، وذلك عقب اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة "LRQA".

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يواكب التحسينات التي تشهدها الخدمات الجمركية، والتي تمثل نقلة إستراتيجية في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم توجهات الإمارة نحو الريادة والابتكار والتحول الرقمي المستدام.

وبحصولها على هذه الشهادة، يرتفع إجمالي عدد شهادات الأيزو الدولية التي حصلت عليها جمارك أبوظبي إلى 28 شهادة، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الجمركي.

وقال سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: يمثل حصول جمارك أبوظبي على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية إنجازاً نوعياً يعكس التزامنا الراسخ بتطوير منظومة خدمات جمركية استباقية ومبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ويعزز دور جمارك أبوظبي كشريك فعال في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: نفخر بكون جمارك أبوظبي من أوائل الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحصل على هذه الشهادة، التي تمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتنا في مجال التميز المؤسسي، ودافعاً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز كفاءتها وجودتها، والاستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة لتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة وسلاسة، بما يرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المتقدمة.