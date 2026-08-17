"خيول الإمارات" لقفز الحواجز تبدأ "الفحص البيطري" في بطولة العالم للفروسية

آخن - ألمانيا في 17 أغسطس/ وام / انطلقت اليوم إجراءات الفحص البيطري لخيول الإمارات والخيول المشاركة الأخرى في بطولة العالم للفروسية 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي بمدينة آخن الألمانية، خلال الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الحالي.

وستنتقل الخيول المشاركة بعد إكمال إجراءات مرحلة الفحص البيطري إلى تمارين الإحماء والجولة التعريفية على الميدان الرئيسي وحواجز المنافسات المقررة في البطولة.

ويشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز في الفردي والفرق عبر 4 فرسان وفارسة هم الشيخة لطيفة آل مكتوم، والجواد "كورنت إكسل إل"، وعمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد "انجوي دي لامور"، وحميد عبد الله المهيري، بصحبة "فونستي في دي هيفنك"، وعبد الله حميد المهيري، مع "هدسون دي فينس"، و سالم أحمد السويدي، والجواد "فلونفلون".

وينافس فرسان منتخب الإمارات ضمن 31 منتخباً في منافسة الفرق يوم 21 أغسطس الجاري، إلى جانب مشاركاتهم الفردية بين 180 فارساً وفارسة، ابتداء من بعد غد الأربعاء، وتختتم بنهائي ألقاب البطولة الأحد المقبل.

ويتواجد فارسان من فئة الشباب في دولية قفز الحواجز فئة النجمتين، هما مبخوت عويضة الكربي مع الفرس "ديابلا"، ومحمد الغرير مع "إيتوال دي بيلارد"، وتقام أولى منافساتها يوم 21 أغسطس الجاري، على حواجز الـ1.40 متر، والثانية في اليوم التالي على ذات الارتفاع 1.40 متر، وتختتم الأحد المقبل، بمنافسة دولية لفئة الشباب بحواجز ارتفاعها 1.45 متر.