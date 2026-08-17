"ثقافة الشارقة" تطلق ملتقى الشعر العربي الخامس في أبيدجان

أبيدجان في 17 أغسطس/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة استضافت جمهورية ساحل العاج فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى الشعر العربي الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة ضمن فعاليات ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا وذلك بالتعاون مع الجهات الثقافية والأدبية في العاصمة أبيدجان بمشاركة 10 شعراء وشاعرات وبحضور عدد من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين باللغة العربية والشعر والأدب.

ويأتي هذا الملتقى ضمن الجهود الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة لتعزيز حضور اللغة العربية في الساحة الإفريقية ودعم الحراك الشعري وتشجيع المواهب الأدبية الشابة على الإبداع والتعبير إلى جانب توسيع آفاق التبادل الثقافي بين إفريقيا والعالم العربي بما يسهم في ترسيخ دور الشعر العربي كوسيلة للتواصل الإنساني وبناء الجسور بين الثقافات والشعوب.

حضر الملتقى دياني عبد الله مدير الشؤون القانونية في وزارة السياحة في ساحل العاج والدكتور عبد الكريم فاديغا نائب عميد كلية اللغة العربية في جامعة الفرقان والدكتور كوني لاسينا ممثل مدير جامعة إفريقيا الإسلامية في ساحل العاج الى جانب عدد من رؤساء ومديري المؤسسات التعليمية والثقافية.

وأكد الملتقى أهمية استمرار المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ساحل العاج وتوفير مساحات للتواصل بين الشعراء والمثقفين والباحثين بما يجعل من الشعر العربي نافذة للتقارب الثقافي والاحتفاء باللغة العربية وقيم السلام والتسامح والتعايش.

وتحدث الدكتور بامبا إسياكا منسق الملتقى في ساحل العاج عن أهمية هذا اللقاء في دعم الحراك الشعري والثقافي مشيداً بالرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة وما تمثله من دعم للمشهد الأدبي والشعراء في القارة الإفريقية مثمناً جهود دائرة الثقافة في الشارقة في تنظيم ملتقيات الشعر العربي وتعزيز حضور اللغة العربية.

وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة نقدية بعنوان "دور الشعر في نشر اللغة العربية في إفريقيا" تناولت أهمية الشعر في تعزيز حضور اللغة العربية ودوره في التواصل الثقافي ونقل القيم والمعارف إلى جانب معرض مصغر للمخطوطات والكتب الأدبية والتراثية لعدد من الكتاب العاجيين فضلاً عن توزيع كتيبات توثق المهرجانات السابقة إضافة الى قراءات شعرية قدم خلالها المشاركون نماذج من إبداعاتهم.