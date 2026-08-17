2.91 مليار درهم قيمة العقود الإيجارية في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 17 أغسطس / وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليارين و910 ملايين درهم، بإجمالي بلغ 73,472 عقدا إيجاريا، ليعكس هذا الإنجاز النشاط المتواصل في الإمارة ويؤكد جاذبيتها المتنامية كوجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، وذلك بانسجام تام مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب.

وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية متكاملة، مستندة إلى تشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وخدمات ذكية تسهل رحلة المتعاملين وتعزز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، فضلا عن تلبيتها لاحتياجات السكان والمستثمرين بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وقال إن هذه النتائج المحققة تجسد بوضوح الثقة المتزايدة بإمارة عجمان، وتعكس نجاح كافة الجهود المتكاملة الهادفة إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للأفراد وأصحاب الأعمال، لتلبي تطلعاتهم وتواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في كافة المجالات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح سعادة يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، تفاصيل هذه المؤشرات التي تؤكد النشاط المتواصل في حركة العقود واستمرار الإقبال على السكن والاستثمار، مشددا على أن الدائرة تواصل مساعيها الحثيثة لتطوير منظومة التنظيم الإيجاري وتسخير أحدث التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، لتبرهن النتائج المسجلة مجددا على ما توفره الإمارة من مقومات متكاملة وبيئة مرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي وترسخ ريادتها كوجهة مفضلة للعيش وممارسة الأعمال.